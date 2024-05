Città 30 km all' ora - tutto da rifare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) Davvero chi è a favore di Bologna 30 è un bravo cittadino, rispettoso delle regole, della sicurezza stradale ed ecologista? Mentre chi e’ contrario al provvedimento è un prepotente automobilista patito dei SUV e delle grandi cilindrate? Personalmente ritenevo di essere favorevole al provvedimento, a patto di una attuazione con giudizio, con equilibrio e senso della misura, particolarmente efficace in determinate zone nevralgiche della(prossimità di scuole, di aree pedonali ed altre aree sensibili). La mia impressione invece e’ che si sia decisa una applicazione fanatica ed indiscriminata in nome di nobili principi. Ma e’ davvero cosi’? Ora tutti possiamo constatare: mezzi di trasporto pubblico in affanno ed in grande ritardo e con tempi di percorrenza raddoppiati; aumento del traffico in fila ed a passo d’uomo su strade dove sarebbe più utile sveltire il traffico ( l'inquinamento è aumentato); problemi alle famiglie con figli che debbono accompagnare a scuola ed andare al lavoro in tempi sostenibili; maggior insicurezza alla guida di molti automobilisti che invece di controllare la strada davanti a se’, tengono lo sguardo sul cruscotto.