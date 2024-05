Cingoli Il Torneo di Calcio a 5 di Villa Strada alla 40^ edizione | montepremi da record

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 23 maggio 2024) La storica competizione della Polisportiva Victoria dal 25 giugno al 25 luglio festeggia un anniversario importante, con un premio di 2500 euro in buoni acquisto. Iscrizioni entro il 19 giugno, senza limiti di categoria dai 14 anni compiuti in sudi, 23 maggio 2024 – Festeggia le 40 edizioni lo storicodia 5 in notturna della Polisportiva Victoria didi. Dal 25 giugno al 25 luglio, infatti, si terrà la classica competizione di futsal presso il campo sportivo “Michele Zitti” della frazione a nord del “Balcone delle Marche”, 36° Memorial “Sandro Ultimi”. In palio, un trofeo e 2500 euro in buoni acquisto, uno dei primi temi più alti nella storia dei tornei di futsal estivi delle Marche. Ci saranno i migliori giocatori delle Marche in un clima di sana competizione e divertimento. Nelle passate edizioni tutte le sfide avevano emozionato il pubblico presente, con colpi di scena molto frequenti.