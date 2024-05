Cina | capacita’ installata di produzione energia elettrica +14,1%

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pechino, 23 mag – (Xinhua) – Latotale dididellaha raggiunto circa 3,01 miliardi di chilowatt alla fine di aprile, con un aumento del 14,1% rispetto all’anno precedente, hanno mostrato oggi i dati dell’Amministrazione nazionale dell’. Grazie agli sforzi del Paese per accelerare lo sviluppo dell’eolica e solare, alla fine del mese scorso lacombinata di generazione didi questi due settori aveva raggiunto circa 460 e 670 milioni di chilowatt, con un aumento rispettivamente del 20,6% e del 52,4% su base annua. Da gennaio ad aprile, le principali imprese dididel Paese hanno completato investimenti in progetti di fornitura diper un totale di 191,2 miliardi di yuan (circa 26,89 miliardi di dollari), con un aumento del 5,2% rispetto a un anno fa. Gli investimenti cinesi in progetti di reti elettriche sono stati pari a 122,9 miliardi di yuan nel periodo, con un aumento del 24,9% anno su anno.