Cina | avviera’ quinta indagine su condizioni ecologiche nazionali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pechino, 23 mag – (Xinhua) – Nel 2024 laun’biennale sulle, ladal 2000. Il progetto, un’iniziativa congiunta del ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente e dell’Accademia cinese delle scienze, mira a fornire un sostegno fondamentale per la definizione delle linee rosse della protezione ecologica, per l’avanzamento delle strategie delle zone funzionali chiave e per l’impostazione strategica dei principali progetti di conservazione e ripristino ecologici. L’sara’ condotta su tre scale spaziali, ovvero a livelli nazionale, regionale chiave e provinciale, per monitorare la qualita’ e la funzionalita’ dell’ecosistema del Paese. Le regioni chiave di interesse includono il bacino del fiume Giallo, la Cintura economica del fiume Yangtze, la regione di Pechino-Tianjin-Hebei, la Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao e il delta del fiume Yangtze, tutte aree strategiche importanti per lo sviluppo nazionale.