Ciclismo - a Monsummano Terme il Campionato Toscano juniores

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 - Sarà in Piazza Giuseppe Giusti anella tarda mattinata di domenica 26 maggio, che conosceremo il nuovo campionedella categoria(deve avere la residenza in Toscana indipendentemente dalla società di appartenenza e nazionalità) che succederà a Edoardo Cipollini vincitore nel 2023, e che in questa stagione è salito nella categoria Under 23 con il Team MBHbank Colpack Ballan. La gara organizzata dalla Polisportiva Monsummanese (un riconoscimento meritato per la società del presidente Alessio Giusfredi) sarà valevole per il quarto Trofeo Marino Romani, storico presidente della società die per il Memorial Luigi Scrima. Oltre a tutti glitoscani che si contenderanno la maglia, sono stati ammessi anche i corridori extraregionali ed il numero degli iscritti ha toccato quota 165. Tra i favoriti della corsa gli atleti delle società organizzatrice, quelli della Vangi Il Pirata, del Team Franco Ballerini.