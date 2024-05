Ciao siamo una compagnia cinematografica…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 23 maggio 2024) Oggi trattiamo una segnalazione che è arrivata tramite gli amici di Radio Pico, con cui da anni collaboriamo nell’ottica del contrasto a truffe e disinformazione. Elena Sala, la bravissima voce del mattino di Passepartout, ci ha rigirato un messaggio che era arrivato in redazione, un classico annuncio di lavoro facile, di quelli che già in precedenza abbiamo trattato qui su BUTAC. L’annuncio riporta:unacinematografica internazionale che recluta ora 500 amanti del cinema per lodare i film promossi dalla nostra. L’obiettivo del nostro lavoro è promuovere i film in tutto il mondo. Aiutare i cinema ad aumentare gli ascolti e a promuovere la ripresa economica nella catena di consumo del mercato. Senza alcun investimento, è sufficiente svolgere i compiti assegnati per 20 minuti al giorno per guadagnare uno stipendio di 20-100 euro. Requisiti lavorativi: Età: 26-65 Per favore rispondi a {1} per indicare che sei stato invitato.