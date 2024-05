Christian De Sica - Lillo e Isabella Ferrari sul set del film di Natale Cortina Express FOTO

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una commedia corale riunisceDesulle nevi di, riprese in corso per, aal cinema. Untutto da ridere in. La nuova commedia natalizia diretta da Eros Puglielli è in lavorazione, come dimostrano ledal set montanaro che riuniscono il trio composto daDePetrolo e. I tre attori sono impegnati nelle riprese della commedia corale prodotta da BE WATER, in associazione con MEDUSAe in collaborazione con PRIME VIDEO che uscirà nelle sale a, distribuito da MEDUSA. Nel cast spiccano anche l'interprete di Boris Paolo Calabresi, Francesco Bruni, Ernesto D'Argenio e Beatrice Modica. La sceneggiatura è firmata da Tommaso Renzoni in ….