Chiello - l' intervista | le drogh - la dipendenza e la salute mentale | Oggi ho imparato a volermi bene

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il cantante, tornato sotto i riflettori con il singolo Limone, si racconta a tutto tondo: «Avevo la nausea della vita che facevo prima, così è iniziato il mio cambiamento. Spesso i fan mi dicono che riesco ad essere d’aiuto per loro: significa che sono riuscito a trasformare i miei sentimenti negativi in qualcosa di positivo».

