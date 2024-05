Chiara Ferragni - in vendita Villa Matilda | la casa da 900 mq comprata con Fedez

(Di giovedì 23 maggio 2024) È impossibile parlare dell’addio trasenza ritrovarsi a parlare degli aspetti economici di tutto ciò. Al di là dei sentimenti, delle incomprensioni e delle scelte in merito ai figli, per la prima volta non più ripresi in volto (ma ancora sfruttati per i contenuti social), ci sono questioni pratiche da risolvere. Una di queste è legata allasul Lago di Como acquistata meno di un anno fa: è ufficialmente ininDoveva essere un nido d’amore e, al tempo stesso, un luogo in cui trascorrere parte delle vacanze estive in armonia in famiglia. Un lascito per i piccoli Leone e Vittoria e, invece, si è rivelato un pessimo investimento ma soprattutto un sogno infranto. Le foto di, sul lago di Como, erano apparse ovunque, lasciando sognare i fan dei Ferragnez. In pochi mesi, però, la storia d’amore tra i due si è sgretolata, tra incomprensioni sanremesi, scandali imprenditoriali e problematiche comunicative.

