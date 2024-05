Chiara Ferragni e Fedez - la villa sul lago di Como è in vendita

Addio anche a villa Matilda: i Ferragnez vendono un altro pezzo - Addio anche a villa Matilda: i Ferragnez vendono un altro pezzo - Ennesima prova del fatto che fra chiara ferragni e Fedez la storia è davvero finita. È stata messa in vendita la villa che avevano da poco acquistato sul lago di Como ... ilgiornale

In vendita Villa Matilda sul lago di Como, la casa vacanze di Fedez e Ferragni - In vendita Villa Matilda sul lago di Como, la casa vacanze di Fedez e ferragni - chiara ferragni e Fedez hanno messo in vendita Villa Matilda sul lago di Como: è la mega abitazione delle vacanze acquistata nemmeno un anno fa. corrierenazionale

Bianca Berlinguer, la dura critica nei confronti di Fedez: ” Appena Chiara Ferragni è stata in difficoltà lui è andato via di casa” - Bianca Berlinguer, la dura critica nei confronti di Fedez: ” Appena chiara ferragni è stata in difficoltà lui è andato via di casa” - Bianca Berlinguer critica l'atteggiamento che Fedez ha avuto nei confronti di chiara ferragni in un momento di difficoltà. metropolitanmagazine