Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi? Preferito - percentuali e nuovi nominat - puntata del 22 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ieri sera, mercoledì 22, è andata in onda su Canale 5 la decimadell' Isola dei2024. Un nuovo naufrago èdal reality condotto da Vladimir Luxuria, mentre altri sono statii risultando attualmente a rischio. Scopriamo cosa è successo nell' ultimo appuntamento. Isola dei: chi ènella decimaDurante la decima, a dover scoprire il risultato del televoto sono stati Aras, Artur e Greta. Questa volta però, il responso è avvenuto in modo particolare, in quanto prima abbiamo scoperto ile poi, tra i due concorrenti al ballottaggio èaperto un nuovo televoto flash che ha decretato l'. Tra i tre naufraghi, Aras è risultato ilcon il 59% dei voti. Greta e Artur invece, sottoposti ad un nuovo televoto, hanno scoperto solo verso la fine della serata l' esito. Ad essere eliminata è stata Greta, ecco le: 67% per l' eliminata contro il 33% per Artur.

Prosegue l’avventura dei naufraghi in Honduras, protagonisti dell’edizione 2024 dell’Isola dei Famosi. Il reality show è andato in onda in via eccezionale nella serata di domenica 19 maggio con la sua nona puntata, riservando al pubblico a casa numerosi colpi di scena. tutto.tv

L’Isola dei Famosi è giunta al suo decimo appuntamento serale, con la puntata andata in onda in via eccezionale di mercoledì, il 22 maggio. Per i naufraghi il gioco si fa sempre più duro, non soltanto per le complesse prove basate sulla loro forza fisica, ma anche e soprattutto per i rapporti personali. tutto.tv

Parigi, Sinner c'è (Nizegorodcew, Schito). Successo per il wheelchair tennis (a.p.). Volandri fa un altro ace con la 'Racchetta d'oro' (Il ... - ... potrebbe diventare numero 1 ATP anche se venisse eliminato al primo turno o decidesse di non ... Il prezzo da pagare [...] è stato il forfait agli Internazionali Bnl d'Italia. La situazione è sembrata ...

Amy vera, Amy falsa: il fact - checking del film su Winehouse 'Back to Black' - ... e nemmeno una scena come quella di The Dir t in cui si rompe la quarta parete per spiegare che il co - manager dei Mötley Crüe è stato eliminato dalla narrazione, ma anche in Back to Black regista e ...