Chi è Augusta Iannini - la moglie di Bruno Vespa

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dietro la figura disi cela la figura di sua, con cui condivide la sua vita con da oltre 44 anni. Ma chi è davvero, ladel celebre giornalista e conduttore televisivo? Scopriamo insieme la vita e la carriera di questa straordinaria donna., classe 1950, è nata il 27 settembre a L’Aquila. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza con lode, ha intrapreso una lunga e prestigiosa carriera giuridica. Ha lavorato presso il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea, l’ONU e l’OCSE. Si è specializzata in diritto del lavoro e ha ricoperto il ruolo di magistrato di sorveglianza sulle carceri dal 1980 al 1983, proseguendo poi la sua carriera al Tribunale di Roma.è stata anche giudice istruttore del Tribunale di Roma e Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Il suo impegno per il Ministero della Giustizia le ha valso numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Bellisario per la Giustizia, il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore e il premio Minerva alla carriera.