Chi è Ademola Lookman - il giocatore che ha regalato l’Europa League all’Atalanta

(Di giovedì 23 maggio 2024) In un un’impresa di per sé storica, la prima vittoria in Europa per l’Atalanta, ce n’è un’altra più piccola ma ugualmente significativa nell’atto conclusivo del: la tripletta messa a segno da. Tre gol che hanno polverizzato i tedeschi del Bayer Leverkusen, facendo gioire un’intera città., inoltre, è il primo calciatore africano a realizzare una tripletta in una finale di una coppa europea.Olajdeè und’attacco – attaccante, trequartista ala – inglese, naturalizzato nigeriano. Nasce a Wandsworth, quartiere di Londra, il 20 ottobre 1997, sotto il segno della Bilancia., che vuol dire “corona”, cresce in una famiglia povera. Suo padre lavora in Nigeria, la madre resta con i figli a Londra, svolgendo tanti lavori prepari. Il quartiere in cui vive, Peckham, non è certo uno dei più rutilanti della capitale inglese. “Il frigo era sempre vuoto.