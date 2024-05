Chanel | il nuovo docubook

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il lusso è abituato alle grandi storie di quei nomi che hanno fondato il concetto contemporaneo di abito. Dai simboli di un brand alle biografie dei grandi creativi, sono mille le pagine che riempiono la lunga storia del fashion, e l’ultimo capitolo è dedicato acon un nuovissimodedicato alla vita della fondatrice ed alla sua eredità artistica. Il libro è scritto dall’autore Fury in collaborazione con Assouline, e narra dagli esordi del prèt-â-porter fino a giungere ai tempi moderni.: la storia narrata nelIl lusso allunga la sua biografia con nuove storie. L’ultima che si aggiunge alle altre già esistenti è quella diche narra della storia della fondatrice fino ad arrivare all’ultima direzione creativa. Il, dal nome ‘’The Legend Of an Icon’’, è formato da 240 pagine e 180 illustrazioni inedite che vanno dalla nascita del mini dress nero, simbolo della maison parigina, fino alle ultime collezioni.