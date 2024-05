C' è una donna bellissima Gasperini - lo scivolone in diretta | addio Atalanta?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una impresa meravigliosa e un lungo digiuno spezzato di un'italiana che mancava alla vittoria dell'Europa League. Era il 1998 quando il Parma di Malesani alzava l'oramai ex Coppa Uefa dopo il 3-0 al Marsiglia, mercoledì è toccato all'di, che ha steso con un netto 3-0 il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, fermatosi a 51 risultati utili consecutivi dopo l'unica sconfitta subita in stagione. Il Gasp, raggiante, è poi arrivato ai microfoni di Sky nel dopo-gara, costretto a rispondere del suo futuro, dato che molti parlano di un interesse concreto del Napoli per la panchina: "Adesso stiamo festeggiando, domani parlo col presidente, diventa difficile… — le sue parole — Sono un po' in una situazione in cui tu hai una moglie con dei figli e trovi una. Non so se il paragone regge… Non c'è da aspettare molto, queste cose si devono risolvere in pochissimo". La "" è il Napoli, senza alcun margine di dubbio, visto che tutte le altre panchine di big italiane sono ormai occupate ed è inimmaginabile chesi riferisca a qualche squadra straniera come alternativa tentatrice rispetto alla "moglie con dei figli”.