CdS – Ecco perché ho deciso di lasciare - tengo aperta solo una porta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-23 14:46:46 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: CAGLIARI – “Voglio fare i complimenti a Gasperini e all’Atalanta, bravissimi, dal presidente al tecnico hanno fatto qualcosa di straordinario. Ogni italiano si è riempito il cuore vedendo l’Atalanta. Si giudicano gli allenatori per i trofei, ma? Non si può vincere sempre, e non è che tutto il lavoro prima non è valido. Siamo ossessionati dal trofeo e dalla coppa, Gasperini meritava già da prima, dagli inizi”. Queste le parole di Claudio Ranieri dopo che ha annunciato l’addio al Cagliari e al calcio, lasciandoperò una. Ranieri e il futuro: “una nazionale” Ranieri a Sky ha anche parlato del suo futuro: “Il calore e la considerazione della gente mi hanno fatto piacere, vedere i nostri tifosi felici, le mamme anche, c’era gente che è venuta da ogni parte. Capisco i sacrifici che fa il popolo sardo, sono magnifici, possodire grazie.