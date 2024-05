Caso Liguria - Toti alla Gdf per l' interrogatorio Il legale | Risponde a tutte le domande

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giovanniè nella caserma del Roan della Guardia di finanza di Genova e "le 180che gli stanno ponendo", ha detto all'Ansa l'avvocato Stefano Savi nel giorno dell'del governatore della, ai domiciliari dal 7 maggio con l’accusa di corruzione.è arrivato nella caserma della Guardia di Finanza di piazza Cavour poco prima delle 11, pronto a ribadire la sua linea di difesa. Ad ascoltarlo, i pm Manotti, Monteverde e Miniati. La linea del governatore, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, è quella di ribadire che non c'è stato alcun finanziamento illecito, che quelle ricevute erano erogazioni liberali date da privati cittadini che in cambio non hanno ricevuto nulla, e che le delibere adottate e le decisioni prese sono sempre state "per il bene della comunità". E, ancora, che le spese eranotracciate, tutto speso per iniziative politiche senza mettersi in tasca nulla.