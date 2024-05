Carotenuto | La Rai è sempre meno credibile

(Di giovedì 23 maggio 2024) Anomalie ma non censure: lo ha detto la presidente della Rai sulla mancata partecipazione di Scurati a “Chesarà…”. Dario, capogruppo M5S in Commissione Vigilanza Rai, ritiene che Soldi abbia ritrattato quanto detto pochi giorni fa? “Ritengo che la Rai faccia una pessima figura. Emerge un’immagine imbarazzante dell’azienda. Soldi non ha detto che le cose sono andate come le ha raccontate Sergio, ma ha escluso che la dirigenza volesse censurare qualcuno. Un quadro confuso, ma che fotografa un assetto critico della situazione interna all’azienda. Di certo qualcosa non ha funzionato ed è innegabile che oggi la Rai è a forte impronta meloniana: dai programmi ai notiziari, fino alle scelte editoriali. C’è poi un’altra figuraccia rispetto a cui ho già annunciato un’interrogazione. Mi riferisco alla fuga di notizie sull’audit interno che riguarda proprio l’episodio di Scurati”. Il senatore di FI Gasparri ha mostrato il contenuto della scaletta inviata “ai vertici degli Approfondimenti”, che confermerebbe, secondo lui, quanto asserito dalla Soldi.

