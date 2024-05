Carlo Conti torna a Sanremo | Non mi importa se farò meno di Amadeus - il processo di svecchiamento l’ho cominciato io

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 23 maggio 2024): “Non misedisarà il conduttore nonché il direttore artistico delle prossime due edizioni del Festival di: il conduttore, che ha già condotto tre edizioni della kermesse, avrà il compito di sostituiree sopratutto di non farlo rimpiangere. Tutti temi che il presentatore ha affrontato in un’intervista a Rtl 102.5 all’indomani dell’ufficializzazione da parte della Rai del ritorno dinella città dei fiori. “Abbiamo ufficializzato qualcosa che era nell’aria già da un po. Stavamo ragionando con l’azienda e abbiamo trovato un punto d’incontro. Ho sentito un grande affetto intorno alla mia candidatura da parte di tutta l’azienda, dai vertici alle maestranze. Quindi mi sono detto: ‘torniamo sul luogo del delitto, ino’. Il luogo?, va bene l’Ariston. È un appuntamento fisso; credo che sia piùnte come si fa e le canzoni che ci sono, piuttosto che il luogo dove si fa” ha dichiarato il conduttore.