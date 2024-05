Carlo Conti parla di ascolti del Festival di Sanremo e mette le mani avanti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Mancano nove mesi aldi, ma c’è molto interesse in merito al ritorno di. Sfottò a parte, il conduttore oggi è intervenuto ai microfoni di RTL. “Abbiamo ufficializzato qualcosa che era nell’aria già da un po’. Stavamo ragionando con l’azienda e abbiamo trovato un punto d’incontro. Ho sentito un grande affetto intorno alla mia candidatura da parte di tutta l’azienda, dai vertici alle maestranze. Quindi mi sono detto: ‘torniamo sul luogo del delitto, itornano’”. Il conduttore non è di certo un tipo da auto-celebrazioni, ma ha voluto precisare: “L’unica medaglietta che mi metto è che dai mieisono partiti Mahmood, Irama, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Giovanni Caccamo. Era un momento di grande rinascita della musica italiana”. Dopo i duedidine abbiamo avuti due di Claudio Baglioni e infine i cinque di Amadeus che è riuscito a riportare i giovanissimi dla tv.

