Carlo Conti al Tg1 - prime parole su Sanremo | Cambierò qualcosa sul regolamento del Festival

(Di giovedì 23 maggio 2024) Come aveva fatto Amadeus prima di lui,ha scelto il Tg1 per annunciare il suo ritorno come direttore artistico deldi2025. Mostrandosi entusiasta, con tanto di battuta: “Itornano”, aggiungendo che ha ricevuto più messaggi quel giorno di quanti ne abbia ricevuti alla nascita di suo figlio. “Oggi ho capito che sono invecchiato, ma l’unica cosa che rimane uguale è il colore della mia pelle e la voglia di fare festa e musica. Cercherò di riprendere il lavoro magnificamente portato avanti da Baglioni e Amadeus.” Nel corso del suo intervento, il presentatore ha spiegato che lavorerà da casa per ascoltare le proposte musicali: “In questo angolino di casa mia ascolterò le canzoni che arriveranno. Prima di tutto il, poi il resto. Qualche novità ci sarà, maresta sempre. Ci mettiamo a lavoro con tranquillità e leggerezza.” La Sfida di2025-2026 Non sono mancate le polemiche.