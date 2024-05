Caressa vede Gasperini a Napoli | Gasp mi sembra deciso È un bello stimolo anche per De Laurentiis

(Di giovedì 23 maggio 2024)dice: «Non è una questione economica. De Grandis: «Dopo che sei stato tanti a Bergamo, hai vinto al coppa, cosa puoi fare di più? A Bergamo lui ha dato tutto. Il presidente proprio qui disse: ha un contratto ancora ma se vuole parlarne con noi»: «Da una parte puoi avere la voglia di un’altra sfida, dall’altra con questo ciclo sei arrivato ad alzare la coppa. Ela società potrebbe essere interessata a una piccola rivoluzione ideologica. Poi magari si mettono d’accordo e rimane.è stato vicino alla Roma, poi alai tempi di Mazzarri che fu confermato. Ho incontrato dee mivasull’argomento. Miche… Poi finché non ce lo diranno. È stato molto corretto,perché stasera bisogna pensare alla coppa, alla gioia alla felicità. Il paragone tra la moglie e un’altra donna non era bellissimo perché se si lasciano si lasciano d’amore, non sarà una lacerazione.

Christian Panucci, opinionista su Sportmediaset, ha parlato di Allegri e Gasperini in vista della finale di Coppa Italia Christian Panucci, opinionista su Sportmediaset, ha parlato di Allegri e Gasperini in vista della finale di Coppa Italia. calcionews24

Il modello Atalanta, Gasperini: "In Italia chi vince fa fatica a mantenere i costi, noi no". Riferimento a Zhang - Il modello Atalanta, gasperini: "In Italia chi vince fa fatica a mantenere i costi, noi no". Riferimento a Zhang - Dopo il trionfo, l'allenatore della Dea sottolinea il modo in cui la sua squadra ha vinto il trofeo: "Meritatissimo, un'impresa battendo squadre fortissime. Questa… Leggi ... informazione

Gasperini al Milan: succede tutto durante la finale - gasperini al Milan: succede tutto durante la finale - “Voglio gasperini e Lookman al Milan” scrive un utente su X, mentre un altro vede già in arrivo la seconda stella: “Il Milan con gasperini vince lo scudetto all’Epifania”. Il sito Calciomercato.it è ... calciomercato

Giordano: "Gasperini Maestro, l'ha vinta lui! Qualcuno spieghi una cosa ad ADL" - Giordano: "gasperini Maestro, l'ha vinta lui! Qualcuno spieghi una cosa ad ADL" - Antonio Giordano, giornalista, ha commentato su Facebook il trionfo in Europa League dell'Atalanta di gasperini soffermandosi sulla bravura del tecnico. Antonio Giordano, giornalista, ha commentato su ... tuttonapoli