Carabiniere morto per il Covid I familiari fanno causa all’Arma

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Spezia, 23 maggio 2024 – Fu il primoin Italia a perdere la vita adel. Con il Paese nella morsa del virus e nel baratro del lockdown, il 19 marzo 2020 la provincia e l’Arma furono lacerate dalla notizia della scomparsa di un maresciallo di appena 53 anni, in servizio nella caserma spezzina,nel reparto di Rianimazione del Sant’Andrea dopo aver contratto il terribile virus. Oggi, quella vicenda è destinata ad essere rievocata in un tribunale: non quello amministrativo, che si è chiamato fuori decretando il difetto di giurisdizione, ma quello civile della Spezia, presso il quale nelle prossime settimane sarà riproposto il ricorso. La moglie, i figli e il fratello del maresciallo, assistiti dagli avvocati Alessio Iannello e Fabrizio Ricciardi, hanno infatti deciso di ricorrere alla giustizia per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, trascinando in giudizio il ministero della Difesa e il Comando generale dell’Arma dei carabinieri.