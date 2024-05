Capillari rotti in gravidanza | quando sono indice di un problema più serio?

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’apparato cardiovascolare umano si compone di una serie di vasi sanguigni grazie ai quali consentire la circolazione del sangue ai vari tessuti dell’organismo. I vasi sanguigni si compongono di arterie, arteriole, venule, vene e, con questi ultimi che, come spiegato dal Manuale MSD,vasi piccolissimi dalle pareti molto sottili che fungono da tramite tra le arterie e le vene. L’estrema sottigliezza deiè dovuta al permettere all’ossigeno e alle altre sostanze nutritive di passare dal sangue ai tessuti e ai prodotti di scarto di compiere il percorso opposto. La particolare fragilità di questi vasi sanguigni può provocarne la dilatazione e la rottura, che li rende visibili sulla superficie della pelle e caratterizzati da una colorazione rossa e ramificati in piccoli grappoli. Oltre all’aspetto estetico non certo piacevole (anche perché posinteressare tutto il corpo, specialmente il viso, il petto e le gambe) c’è da capire se ela rottura deisia un motivo di preoccupazione.