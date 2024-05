Capaci - Schlein | rinnovare impegno contro la mafia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – “E’ importantissimo per noi essere qui nell’anniversario della strage diper continuare al’della nostra parte politicaogni forma di criminalità organizzata,le infiltrazioni delladentro alle istituzioni, alla politica, al mondo economico”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando a Palermo. “Dobbiamo affinare gli strumenti di contrasto, se vogliamo seguire quello che abbiamo imparato e l’esempio di chi purtroppo ha pagato con la vita la lotta alla. Dobbiamo ogni giorno inventare nuovi strumenti, perché lacambia forma. Non cambia obiettivi, purtroppo, ma cambia forma e continua ad infiltrarsi. Dobbiamo continuare l’a mettere in comune a livello europeo gli strumenti di contrasto alle mafie, perché stanno operando con disinvoltura attraverso i confini europei”. Ha aggiunto la: “Ci siamo battuti negli anni scorsi, abbiamo ottenuto un regolamento per il mutuo riconoscimento degli ordini di confisca e di sequestro.

