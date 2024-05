Cantieristica – Il Sistema Paese si impegni per la competitività dei cantieri di Fincantieri di Stabia e Muggiano - chiede Gambardella Uilm

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Ladei nostrinavali si determina con adeguati e tempestivi investimenti pubblici e privati in opere infrastrutturali portuali per incrementare ulteriormente le capacità produttive del nostromanufatturiero. Ovviamente con gli investimenti si garantisce la salvaguardia e lo sviluppo occupazionale”. Lasuidi Findi: “Ma il mercato non aspetta, ed i competitor esteri avanzano in un mercato estremamente competitivo” E’ quanto ha tenuto a rimarcare Guglielmo, Segretario nazionale, al termine dell’incontro sullatenutosi questa mattina presso la Sala Monumentale di Palazzo Chigi. Ma il mercato non aspetta – ha anche avvertito il rappresentante della– e i competitor esteri avanzano in un mercato estremamente competitivo, rispetto al peso della burocrazia italiana che incide negativamente sui tempi di risposta”.