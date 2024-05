Cantieri di bellezza - con la Giornata nazionale della legalità si conclude il progetto rivolto ai giovani aretini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio 2024 – In occasione, il 25 e il 26 maggio siildi”, un percorso educativo complesso d educazione alla. Sabato 25 maggio dalle ore 16 da piazza Risorgimento partirà un flash mob per le strade del centro storico di Arezzo organizzato dagli studenti e studentesse dell’indirizzo Coreutico e Multimediale del Liceo “PieroFrancesca” per sensibilizzare i cittadini sull’importanza. Domenica 26 maggio dalle ore 15 alle 18 al Parco del Pionta (ingresso via Masaccio angolo via Rismondo) il Consiglio dei ragazzi e delle ragazze di Saione organizzerà giochi del mondo, un’iniziativa inserita nell’evento Saione Mob. Due iniziative pubbliche che concludono un percorso educativo fatto di esperienze di partecipazione, rispetto e democrazia. Il, avviato alla fine del 2023 e promosso da Legambiente con ACB Social Inclusion, NoMad Filodramma e il presidio Valdarno di Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, è stato realizzato con il contributo di Regione Toscana – Bando “Progetti di promozioneculturanelle scuole toscane”, e ha visto il coinvolgimento di oltre 60 classi di molte scuole: IC IV Novembre, IC Martiri di Civitella, IC PieroFrancesca, IC Francesco Severi, IC Giorgio Vasari, ITIS Galileo Galilei, Liceo PieroFrancesca, Liceo Vittoria Colonna.