Canoa velocità - niente Italia in Coppa del Mondo a Poznan | ci si concentra sugli Europei

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladeldiarriva in Polonia. Il bacino polacco è da anni uno degli appuntamenti fissi della stagione sportiva e quest’anno rappresenterà un banco di prova in vista dei prossimi impegni, in primis le Olimpiadi di Parigi. Ma a questo appuntamento non sarà presente l’. La selezione azzurra ha preferito declinare l’impegno polacco, lì dove lo scorso anno Carlo Tacchini ottenne ottimi risultati nella canadese, sia in coppia con Gabriele Casadei con una vittoria sull’Ucraina che in singolo, con il terzo posto sui 1000 metri. Troppo vicini gliche si svolgeranno a Szeged dal 13 al 16 giugno, lì dove si è tenuto anche il Preolimpico. La Federazione ha dunque volutorsi sulla rassegna continentale, dove lo scorso anno l’si portò a casa un oro nel C2 500 con Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. Che avranno in mente la voglia di mettere a punto la propria condizione in vista delle Olimpiadi, essendo assieme a Nicolae Craciun gli unici con un posto in tasca per i Giochi.