Campi Flegrei - Musumeci | 500 milioni di euro per la messa in sicurezza

Nessuna scossa allarmante, nella notte, ma resta alta la soglia di vigilanza. Occhi puntati sui Campi Flegrei anche dall’Unione europea, per le frequenti scosse di terremoto che stanno interessando tutta l’area. Il Centro di Coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) dell’Ue “sta monitorando da vicino la situazione” e “come sempre – ha riferito un portavoce della Commissione Europea – la Commissione è pronta a fornire assistenza in scenari di catastrofi naturali e in altri casi attraverso il Meccanismo di protezione civile dell’Ue, qualora uno Stato membro colpito richieda sostegno”.

secoloditalia