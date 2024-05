Campi Flegrei - la terra continua a tremare Musumeci | Aiuti per chi lascia l’area

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Le stime saranno fatte nei prossimi giorni, ma servono oltre 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici nei“. E non solo: “Stiamo valutando se non sia anche utile la strada di sostenere il cittadino che volessere quella zona”. A parlare è il ministro per la Protezione civile, Nello, al termine del vertice a Palazzo Chigi dedicato all’emergenza sismica dei. “Chi ha scelto di vivere in quelconosce i pericoli, parliamo di 500mila persone se si considera la zona rossa per il rischio vulcanico, conosce la situazione. Eppure, ce ne ricordiamo solo quando latrema e questo è un grande limite, serve una convivenza vigile con il pericolo. Ma possiamo aiutare chi decide di andarsene”. Da Palazzo Chigi ricordano, inoltre, che la priorità è mettere in sicurezza le scuole.Leggi anche:, l’allarme di Mario Tozzi: “Sotto c’è qualcosa che preme, in 600 mila non possono starci”Leggi anche:, il Vesuvio può eruttare? Perché esce gas? Tutte le risposte al nuovo incubo italiano “Dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza” Per spiegare quanto sia urgente completare il piano di evacuazione,parte dalla scossa di lunedì sera alle 20.