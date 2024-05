Campi Flegrei - De Luca | Fare dell’ex area Nato un luogo di accoglienz - lì ci sono spazi e servizi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Per far fronte all’emergenza bradisismo che coinvolge anche le zone orientali di Napoli “pensiamo di formalizzare un accordo per quanto riguarda l’a Bagnoli”. Lo ha detto il goverre della Regione Campania Vincenzo Dea margine dell’inaugurazione di “Wmd”, fiera industriale a Napoli sulla tecnologia. “Mi è capitato – ha detto De– di vedere nella notte nei, quandostato lì, centinaia di persone che erano in strada nelle macchine per le scosse di terremoto. Io credo che chiederemo come Protezione Civile Regionale la disponibilità di quell’. Vogliamo avere quella zona a disposizione perché in caso di necessità possiamo concentrare la popolazione di Bagnoli lì, dove abbiamo iigienici e condizioni dia adeguata. Non possiamo avere la gente che sta nelle macchine e in mezzo alla strada.mo oggi pomeriggio un punto generale e cercheremo di proporre anche delle soluzioni ragionevoli in uno spirito di collaborazione con tutti, ma ripeto, non tollerando più ritardi neanche di un minuto”.