Campi Flegrei - come stiamo usando i satelliti per sorvegliarli

Il governo stanzia 500 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici dei Campi Flegrei. E valuta anche di aiutare economicamente chi vuole lasciare l’area. Ma intanto a Bacoli il comune autorizza 350 nuove case. open.online

Inviato a Roma C'è una prima, e sommaria, stima per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle reti infrastrutturali: circa 500 milioni. Ma ne serviranno altri, ed il governo. ilmattino

Pogacar secondo dietro Steinhauser - Pogacar secondo dietro Steinhauser - Il tedesco Georg Steinhauser si aggiudica la 17.ma tappa del Giro, Selva Val dena-Passo Brocon, 159km, Il tedesco sceglie il momento giusto e parte con il ritmo vincente. Pogacar, secondo, allunga ... servizitelevideo.rai

Biella, influencer ferita: fermato il marito per tentato omicidio - Biella, influencer ferita: fermato il marito per tentato omicidio - Per gli inquirenti sarebbe stato invece lui a colpire Siu al petto con un'arma appuntita, ancora non identificata ... tgcom24.mediaset

Campi Flegrei, pronto un piano di evacuazione. Musumeci: “Gli abitanti conoscono i rischi” - campi flegrei, pronto un piano di evacuazione. Musumeci: “Gli abitanti conoscono i rischi” - Una zona rossa e un piano di evacuazione per chi vorrà lasciare il territorio. Sono le misure messe in campo dal governo dopo lo sciame sismico che ha ... ecovicentino