Camorra - indagini su 18 imprenditori in Toscana | Vicini al clan dei Casalesi

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 maggio 2024 – La Procura di Firenze ha indagato un gruppo dicontiguo alcamorristico dei, operante prevalentemente in, attivo su tutto il territorio nazionale, dedito alla commissione di diversi reati, quali l'impiego di denaro di provenienza illecita, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il trasferimento fraudolento di valori e la bancarotta fraudolenta. Al termine dell'inchiesta condotta dai militari dei comandi provinciali della guardia di finanza di Firenze e Vicenza, la Procura ha notificato un avviso di conclusione dinei confronti di 18 soggetti, originari e/o residenti tra le province di Grosseto, Caserta, Roma, Pordenone, Messina, Massa Carrara, Brescia, Vicenza e Trento. I finanzieri, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo toscano, nel periodo 2019-2024 hanno svolto lefinalizzate ad approfondire le dinamiche a contrasto del sodalizio dedito alla commissione di una pluralità di reati economico-finanziari con l'aggravante dell'aver favorito e rafforzato ilcamorristico dei

