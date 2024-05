(Di giovedì 23 maggio 2024) La Procura della Repubblica di Firenze - come informa una noita firmata dal procuratore, Filippo Spiezia -ha indagato un gruppo imprenditoriale, ritenuto contiguo alcamorristico dei, che opera prevalentemente in, ma attivo su tutto il territorio nazionale, che sarebbe dedito alla commissione di diversi reati, quali l'impiego di denaro di provenienza illecita, l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, il trasferimento fraudolento di valori e la bancarotta fraudolenta L'articolo proviene da Firenze Post. .

Camorra, la Dda di Firenze indaga 18 imprenditori - Camorra, la Dda di Firenze indaga 18 imprenditori - Al centro delle indagini un imprenditore edile originario di Casaluce (in provincia di Caserta) ma trapiantato a Grosseto. rainews

Camorra: clan Casalesi in Toscana, chiusa inchiesta con 18 indagati. Residenti anche a Grosseto e Massa - Camorra: clan Casalesi in toscana, chiusa inchiesta con 18 indagati. Residenti anche a Grosseto e Massa - La Procura della Repubblica di Firenze - come informa una noita firmata dal procuratore, Filippo Spiezia -ha indagato un gruppo imprenditoriale, ritenuto contiguo al clan camorristico dei Casalesi, ch ... firenzepost

Camorra in Toscana, 18 imprenditori indagati: "Favoriti Casalesi" - Camorra in toscana, 18 imprenditori indagati: "Favoriti Casalesi" - FIRENZE - Camorra in toscana, 18 imprenditori indagati: "Favoriti Casalesi". Camorra in toscana, la Procura della Repubblica di Firenze con una nota firmata dal procuratore Filippo Spiezia rende noto, ... msn