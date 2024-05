Camion di bestiame si ribalta in A4 - animali in fuga sulla carreggiata

La maggior parte degli animali purtroppo è rimasta bloccata nel camion e i vitelli sono morti in maniera atroce nell’incendio. Solo una quindicina quelli messi in salvo che si sono dispersi nell’area circostante, tra i campi e la carreggiata. fanpage

