Camion carico di mucche si rovescia in autostrada | due feriti e molti bovini morti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un grave incidente si è verificato all’alba di giovedì 23 maggio, lungo l’A4. Undi bestiame, dopo aver tamponato un’auto, si èto lungo l’‘Serenissima’, verso le 6.30, tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza Ovest. Il bilancio è di almeno di duee di molteche si trovavano a bordo delmorte. Inoltre, come mostra il video qui sotto, diversi capi di bestiame sono fuggiti impauriti.Leggi anche: Tragedia a Quarona: donna morta in un incidente d’auto Il video dellein fuga sull’Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 e dei veterinari dell’Usl 8, allo scopo di recuperare gli animali impauriti e, che sono in movimento sulla corsia verso Vicenza ovest. Tra i due, uno è ilista che comunque non è in pericolo di vita. La viabilità ordinaria sulla A4 è rimasta bloccata per diverse ore.