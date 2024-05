Caltagirone - rubano cavi elettrici dall’ex palazzetto dello sport | 3 persone fermate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di, durante un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato tre, due uomini e una donna, per il reato di furto aggravato. Le tresono state notate dai poliziotti in viale Autonomia, nei pressi dell'exdi, mentre caricavano alcune buste in un'auto, con la donna alla guida. Fermati e identificati, avevano a loro carico specifici precedenti per furto. Effettuato un controllo all'interno della vettura, gli agenti hanno trovato i sacchi contenentiche, poco prima, erano stati rubati dalla struttura comunale. Dopo gli accertamenti di rito, le tresono state denunciate alla Procura presso il Tribunale diper furto aggravato.