Calenda a La7 | Vannacci? Non me ne può frega’ de meno - smettiamola di parlare di questo furbacchione Poi attacca La Stampa

(Di giovedì 23 maggio 2024) “Dio mio Santissimo”. Così il leader di Azione Carlo, ospite della trasmissione L’aria che tira (La7), reagisce all’annuncio che il conduttore David Parenzo fa di un servizio su Roberto, candidato alle europee nelle fila della Lega. Nel corso della clip mandata in onda il senatore, candidato come capolista di Azione in tutte le circoscrizioni tranne che al Nord-Ovest, preferisce leggere i quotidiani sistemati sul tavolo, poi ribadisce: “Non me ne puòde. Ci ho fatto pure un confronto a Dimartedì, andatevelo a vedere. Lui è un. Se un ragazzo gay che vuole fare carriera militare si sente dire da un generale che un omosessuali è diverso e che deve farsene una ragione, penso che sia una cosa indegna di un paese civile. Fine. Faccio una mozione degli affetti:didi“. E aggiunge: “Sarà irrilevante a livello europeo, è irrilevante quello che pensa, ha scritto un libro da quinta elementare, ha venduto solo perché abbiamo gridato al fascismo.

