Calcit - domenica le 1500 coperte di Mani&Cuore in piazza Grande

(Di giovedì 23 maggio 2024) Arezzo, 23 maggio 2024 – Presenti dalle 6 di mattina, per iniziare a stendere oltrecopertine di lana sul mattonato rosso. Un colpo d’occhio unico quello che sarà realizzato26 maggio inin occasione della seconda edizione dell’evento biennale Mani & Cuore per il. In vendita per sostenere la senologia di Arezzo lefatte a mano da centinaia di donne che negli ultimi due anni si sono messe a lavorare ai ferri o all’uncinetto per realizzare le coloratissime copertine quadrate da vendere per sostenere le tante iniziative del comitato autonomo lotta ai tumori di Arezzo. “Nella prima edizione due anni fa furono raccolti 18mila euro,26 maggio torneremo incon oltrecopertine realizzate a mano in vendita per sostenere il centro di senologia- spiega il Presidente delGiancarlo Sassoli – ieri abbiamo ritirato altre 250 buste disegnate dai bambini della scuola Leonardo Bruni, sono in tutto mille quelle donate che hanno coinvolto altrettanti bambini dell’istituto comprensivo e che verranno usateper consegnare le copertine acquistate.