Calciomercato Milan - bomba dalla Spagna | Theo Hernandez al Bayern Monac - è fatta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 23 maggio 2024) Nel corso della prossima sessione diilrischia di dire addio a: accordo vicino con ilo Insono sicuri:lascerà il. Sembra infatti che il terzino francese sia a un passo dal trasferimento alo, squadra che lo sta seguendo ormai da diversi mesi. I tedeschi infatti sono alla ricerca di un sostituto di Alphonso Davies e hanno deciso di puntare sul giocatore rossonero. Valutazione del cartellino: 100 milioni di euro.è uno dei giocatori più importanti del, tra i migliori al mondo nel suo ruolo e proprio per questo ilo ha deciso di puntare su di lui. In questa stagione il classe 1997 ha collezionato 39 presenze tra tutte le competizioni, con ben 5 goal e 11 assist. Di ruolo fa il difensore ma è un vero e proprio fattore decisivo anche nella metà campo avversaria., insono sicuri:a un passo dalo View this post on Instagram A post shared by daily