Calcio Taibi - Pazzin - Galbiati | si cercano nomi di serie A Più di un milione di euro per costruire il Pistoia Fc

(Di giovedì 23 maggio 2024) Un budget da capogiro per laD. Più di undisarebbero stati messi a disposizione perilFc, la nuova società che nasce con l’ambizione di far riappassionare i tifosi feriti della fallita UsPistoiese 1921. Un simile budget, se confermato, consentirebbe di sognare in grande. Ed è sui grandiche la società punta anche per il management e per gli staff tecnici. Non solo Massimo, direttore sportivo con ricco contratto pluriennale, ma si guarda anche ai e a, che sono già stati contattati.diA. Al settore giovanile dovrebbe esserci Pippo Baragli come responsabile, con Renato Galli direttore tecnico. Al femminile piace la responsabile del settore della ’vecchia’ Pistoiese, Justine Sumzako. Sogna in grande e punta in alto la società che nasce dalle ceneri dell’Us Pistoiese 1921 fatta scomparire dalla gestione scellerata dell’allora garante del trust Orange.