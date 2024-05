Calcio Serie C Pianese al lavoro ‘Potenziamento’ dopo la promozione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Archiviata la stagione trionfale una settimana fa con l’eliminazione dalla Poule Scudetto, laripartirà sotto la guida di mister Fabio Prosperi, che resterà sulla panchina bianconera. Sarà sicuramente completato l’organigramma societario con l’inserimento di un segretario generale e probabilmente di un uomo mercato che andrà ad affiancare l’ottimo direttore sportivo Francesco Cangi, autore di due ottime annate in bianconero. La stagione dellaD è però tutt’altro che finita. Sabato andata della finale di Coppa Italia di categoria tra il Trapani e il Follonica Gavorrano degli ex bianconeri Vagaggini e Masi. Ritorno in Maremma il 29 maggio. Trapani che poi sarà impegnato nella semifinale della Poule Scudetto diD contro il Caldiero Terme (2 giugno, ritorno il 6) mentre l’altro accoppiamento è Campobasso-Cavese. Finale il 15 giugno in campo neutro. Tornando allal’attaccante Ledonne è stato insieme a Belli del Trestina il miglior assist man del girone E con 11 passaggi vincenti per i compagni.