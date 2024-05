Calcio Seconda Categoria Il San Vitale festeggia la salvezza Goracci | Una stagione fantastica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il campionato si è concluso da poche settimane e il SanCandia si sta godendo un po’ di meritato riposo dopo un’annata faticosa terminata con una splendida. A fare un bilancio delle 30 giornate diè il ds Michele. "É stata una– dichiara – anche perché abbiamo saputo del ripescaggio pochi giorni prima di ferragosto. Ci siamo subito messi in marcia e abbiamo dato fiducia alla rosa dello scorso anno, inserendo qualcuno che ha voluto aspettarci. Pensavamo e speravamo di giocarci i playout, ma non di salvarci direttamente. Devo quindi fare i complimenti in primis a mister Bertelloni perché ha saputo fare un lavoro tecnico e psicologico non indifferente e perché, quando eravamo soli all’ ultimo posto, ha fatto scattare qualcosa nella testa dei ragazzi per farli ripartire con il piglio giusto. Bravi anche tutti i giocatori che gli sono andati dietro e che hanno sempre dimostrato la massima fiducia in lui.