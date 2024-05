Cagliari-Fiorentina 2-3 nell' ultima di mister Ranieri

(Di giovedì 23 maggio 2024)(ITALPRESS) – Un gol all'ultimo respiro, ottavo posto assicurato e al di là del verdetto della finale di Conference di mercoledì a Dublino, la certezza di giocare anche l'anno prossimo in Europa. Lapassa 2-3 in casa dele si fa un regaloa 38^ egiornata di Serie A (anche se i viola hanno ancora la gara con l'Atalanta da recuperare): decisivo un calcio di rigore trasformato da Arthur al 112?. Minuti di commozione prima del calcio d'inizio, con l'intera Unipol Domus che omaggiaClaudio, alla suapresenza sulla panchina rossoblù. La formazione viola prova a partire subito forte, ma a costruire la prima occasione da rete sono i padroni di casa al 17? con una spizzata di Lapadula su tiro di Viola, che termina sopra la traversa. Tre minuti più tardi Scuffet effettua un grande intervento su Belotti, difendendo lo 0-0. Intorno alla mezz'ora ilha una tripla chance per passare in vantaggio, ma Terracciano è fenomenale nel dire di no a Luvumbo e due volte a Deiola.

