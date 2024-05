Bucciano - impianto di illuminazione avveniristico al campo sportivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 23 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuticontinua a correre. Un nuovo passo avanti è stato posto in essere dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pasquale Matera. Nella serata di Mercoledì, per la precisione, sono stati accesi e messi in funzione i fari con tecnologia led presso il. Si tratta di un intervento che si inquadra nelle logiche dell’efficientamento energetico e che è stato interamente finanziato con fondi sovracomunali senza perciò attingere e gravare sul bilancio interno. Ad essere stati azionati sono stati venti fari da 600 Watt che consentiranno un risparmio di 20 kWh rispetto a quelli che erano già in funzione: in buona sostanza si passerà da un assorbimento di 32 kWh ad uno di 12. Ovviamente risparmio energetico significa recare un beneficio in termini ambientali nonché uno tangibile e concreto per quel che riguarda le casse dell’Ente che, in tal modo, potranno tagliare la previsione di spesa legate ai consumi in questione potendo investire le somme risparmiate su altri servizi.