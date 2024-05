Brutto da impazzire Questa immagine di Kate Middleton è diventata un caso mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non è un buon periodo per lanciarsi in ritratti e raffigurazioni dei reali britannici. Alcune settimane fa aveva fatto discutere il primo dipinto ufficiale di Re Carlo da quando era salito al trono. Al centro della diatriba lo sfondo completamente sui toni del rosso che qualcuno era arrivato a interpretare addirittura come segno satanico. Dopo le polemiche attorno all'opera che ritraeva il re, ora è il turno di un disegno che dovrebbe ricordare le sembianze di. Apparirà a luglio sulla copertina del mensile Tatler, ma è già stato diffuso sui social. Proprio sulle varie piattaforme online, i fan dei reali si sono scatenati per criticare l'opera. Nell'occhio del ciclone sono entrati sia gli abiti della principessa del Galles, sia i lineamenti che non rispecchierebbero quelli della reale. "È una parodia? Adoro l'artista... è molto elegante... ma il dipinto, sebbene adorabile..