Brunello - spaccata alla Elmec | chiodi sulla strada e cancello sfondato con un’auto Caccia ai ladri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)(Varese), 23 maggio 2024 –, nella notte tra mercoledì e giovedì,di, in provincia di Varese. Secondo una prima ricostruzione, verso le 3 di notte, un commando di persone è riuscito ad entrare nella sede che ospita il magazzino utilizzandoper abbattere ilelettrico. Una volta entrati, i malviventi si sono però trovati davanti al pronto intervento della vigilanza e sono stati costretti a fuggire. Forse verso l’autoA8. L’assalto è stato comunque ripreso dalle telecamere dell’azienda, ora al vaglio degli inquirenti. Prima del blitz all’interno dell’azienda, la banda aveva bloccato lacon un camion per poter agire indisturbata e aveva utilizzato gas lacrimogeni esparsiper impedire l’accesso delle auto. Scattato l’rme della vigilianza, sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Varese che, nella notte, hanno bloccato tutte le strade e questa mattina sono sul posto per i rilievi.