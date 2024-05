Bridgerton dovrebbe discostarsi ancora di più dai libri nelle prossime stagioni

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 23 maggio 2024) Non è un segreto che la serie di successo di Netflixderivi da una serie di romanzi d’ispirazione Regency scritti dalla prolifica autrice Julia Quinn. La prima stagione è basata sul primo romanzo della saga dei fratelli, The Duke and I, mentre la seconda è basata sul secondo libro, The Viscount Who Loved Me. La terza stagione, di cui sono usciti di recente i primi quattro episodi, racconta gli eventi descritti nel quarto libro. Tuttavia, gli spettatori che vogliono continuare il loro viaggio nell’universo deiattraverso le pagine di Romancing Misterpotrebbero trovarsi a perdere alcuni elementi chiave della storia che hanno imparato ad amare. Dall’arrivo di Mondrich (Martin Imhangbe) nell’alta società all’amicizia di Eloise (Claudia Jessie) con Cressida Cowper (Jessica Madsen) fino all’intera esistenza di Lord Debling (Sam Phillips), molti punti della trama della terza stagione dello show sono completamente assenti dal libro.