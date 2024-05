Borsa - Wall Street in calo dopo aver toccato record

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 mag. (askanews) – Le borse statunitensi hanno invertito i guadagni iniziali, con i segnali di una ripresa dell’attività commerciale nei maggiori investitori dell’economia mondiale hanno contrastato un’altra serie di risultati di successo del produttore di chip Nvidia. Alla chiusura delle contrattazioni ‘indice S&P 500 diha chiuso in ribasso dello 0,7%,realizzato piccoli guadagni fino a raggiungere un massimo intradayall’inizio della sessione. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,4%, ripercorrendo un precedente progresso. L’inversione ha fatto seguito agli indici anticipati o “flash” di S&P Global che hanno mostrato segnali di accelerazione nei settori manifatturiero e dei servizi nell’economia statunitense, con un indice composito che si è attestato a 54,4 per maggio. Si tratta di un valore superiore alle previsioni di consenso di 51,1 e superiore alla lettura di aprile di 51,3.

