Borsa | Tokyo - apertura in rialzo +0,49%

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladiha aperto oggi in, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,49% salendo di 190,05 punti fino a quota 38.807,15. .

La Borsa di Tokyo ha aperto oggi in ribasso, con l'indice Nikkei che nei primi scambi ha perso lo 0,34% scendendo di 131,14 punti fino a quota 38.815,79. . quotidiano

Si muovono in ordine sparso le principali borse di Asia e Pacifico dopo il dato sull'inflazione nel Regno Unito sopra le stime e in attesa dell'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde alle 10. Contrastati i future in Europa e negli Usa alla vigilia degli indici Pmi in Europa e negli Usa. quotidiano

Avvio negativo per il FTSEMib - Avvio negativo per il FTSEMib - Sopra la parità anche il Nasdaq (+0,22% a 16.833 punti). Seduta negativa per la borsa di tokyo. L’indice Nikkei ha lasciato sul terreno lo 0,85% a 38.617 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 38 ... soldionline